Cercle Brugge versterkt zich met talentvolle linksachter uit CPL

Cercle Brugge heeft Beni Mpanzu overgenomen van Lierse. De 20-jarige linksachter tekende een contract tot 2028, met een optie voor een extra seizoen, zo meldde de Vereniging.

Mpanzu begon zijn jeugdopleiding bij Diegem en OH Leuven. Na drie seizoenen bij Diegem in de tweede amateurreeks, verhuisde hij afgelopen zomer naar Lierse. Dit seizoen speelde hij negen wedstrijden voor Lierse, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.

Mpanzu is linksvoetig en kan zowel als linker wingback als centrale verdediger spelen. Bij Cercle Brugge kiest hij voor rugnummer 14.

Rembert Vromant, Technisch Directeur bij Cercle, is blij met de komst van Mpanzu. “Beni is een jonge Belgische speler met heel veel potentieel. Hij is een aanvallend ingestelde verdediger die met zijn atletisch vermogen heel goed binnen de spelfilosofie van Cercle past. De transfer van Beni was een interessante opportuniteit die we niet konden laten liggen. Het is de bedoeling dat hij zich in de nabije toekomst kan ontwikkelen tot een vaste waarde binnen onze A-kern.”

Mpanzu werd deze winter gevolgd door verschillende clubs, zoals Auxerre uit Frankrijk en Club NXT. Uiteindelijk koos hij voor Cercle Brugge.

Lierse heeft al aangegeven dat het de plek van Mpanzu snel wil opvullen. Brent Laes wordt gezien als de juiste vervanger voor de linkerflank, maar hij is nog herstellende van een heupletsel.