Jonas De Roeck wilde speler heel erg hard bij Antwerp: "Hij wordt de spits van de Rode Duivels"

Jonas De Roeck staat vanavond voor de match van het jaar met Antwerp. In eigen huis kan het tegen Anderlecht een finaleticket voor de Croky Cup afdwingen.

Het zou heel er knap zijn voor de fans van Royal Antwerp FC. Het team van trainer Jonas De Roeck kan vanavond een ticket voor de derde bekerfinale op rij afdwingen.

Daarvoor moet het dan wel eerst afrekenen met RSC Anderlecht, de ploeg waar De Roeck zelf heel wat mooie herinneringen aan heeft. Een speler die hem zeker zal bijblijven is Lucas Stassin, die momenteel in Frankrijk aan de slag is. De Roeck coachte hem als bij de jeugd van paarswit.

“Hij heeft een aangeboren talent om doelpunten te maken”, zegt De Roeck aan La Capitale. “Hij staat in de zestien altijd op de juiste plek om te scoren.”

Bij Westerlo leerde De Roeck hem om veel meer te combineren. Hij ziet dat zijn pupil van vroeger in Ligue 1 ook al de nodige progressie maakte.

Een knaltransfer zou hij ook geweest zijn richting Bosuil. “Afgelopen zomer was er contact met Antwerp, maar toen Saint-Etienne met een bod van 9 miljoen euro kwam, konden we daar niet tegenop. Lucas heeft alles in zich om op een dag de spits van de Rode Duivels te worden.”