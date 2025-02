Renard geeft uitleg bij vertrek Lapage en zegt hoe het zit met Leoni en Verschaeren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het vertrek van Amando Lapage was een donderslag bij heldere hemel voor de fans van RSC Anderlecht. Olivier Renard komt met de nodige uitleg.

De fans van RSC Anderlecht konden er alvast niet mee lachen. Het vertrek van Amando Lapage naar Westerlo werd niet bepaald goed ontvangen.

Sport Director Olivier Renard is eerlijk over de kwestie. “Sommige zaken zijn ook te lang blijven liggen”, geeft hij meteen aan in een interview met Het Nieuwsblad.

“Er zijn hier jongens die naar het einde van hun contract gaan. Amando Lapage lag nog maar zes maanden vast en trok naar Westerlo. Zulke spelers moeten eerder een voorstel en sportief project krijgen. Ik deed Amando nog een mooi aanbod, maar hij tekende niet.”

En er zijn nog jongens die in deze situatie zitten. “Theo Leoni mag zijn krabbel zetten, maar neemt zijn tijd. Tajaouart, kapitein van de Futures, ging zijn laatste maanden in, maar heeft verlengd. Net zoals Degreef.”

En dan heb je nog dossiers zoals dat van Amuzu en Verschaeren. Hun salaris is te hoog om nog bij te tekenen voor een nieuwe overeenkomst.

“Laat me eerst zeggen hoe blij ik ben met wat Verschaeren nu toont, na moeilijke maanden. Maar je hebt gelijk. Het was beter om een goeie oplossing te vinden voor Amuzu waarbij we nog een transfersom kregen. Daarbovenop ontwikkelt Degreef zich snel. Als je voor hem geen ruimte maakt, kun je je jeugdacademie beter sluiten. Onze salarismassa daalde zo ook.”