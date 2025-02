Ivan Leko reageert op de interesse van KAA Gent en is duidelijk in zijn uitleg: "Anders, ciao en au revoir"

Ivan Leko, die volledig gefocust is op zijn werk bij Standard Luik, heeft gereageerd op de geruchten over de interesse van Gent in zijn persoon.

Ondanks de speculaties is er volgens de coach echter geen contact geweest. "Het zou dom zijn om nu Standard te verlaten", zei Leko. "Ik voel me hier goed en wanneer ik me ergens goed voel, blijf ik daar. Anders, ciao en au revoir. Ik heb altijd een bijzondere band gehad met Standard Luik."

Leko begrijpt echter dat de supporters van Standard nog steeds het trauma van het vertrek van Ronny Deila naar Club Brugge met zich meedragen. De coach verzekert hen dat hij geen dubbele agenda heeft.

"Met mij zal alles heel duidelijk zijn. Ik ga geen dubbel spel spelen. Ik herhaal, ik voel me goed, dus ik blijf", benadrukte Leko. Zijn intentie om bij Standard te blijven is glashelder, en hij wil de fans geruststellen over zijn loyaliteit.

Het is duidelijk dat de coach zich niet laat afleiden door externe speculaties en zich richt op het behalen van de doelstellingen van het seizoen. In aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Westerlo kan Leko ook rekenen op de terugkeer van Aiden O’Neill.

"Hij traint nu al drie dagen mee en we hopen hem zondag bij ons te hebben, want hij is onze aanvoerder en belangrijk voor ons", aldus Leko. De terugkeer van O'Neill is een welkome versterking voor het team, dat zijn leiderschap goed kan gebruiken.