Bij Antwerp zien ze ook wel een excuus: "Dat is nu al twee keer dat we hier op een k*tveld moeten spelen"

Antwerp leek lange tijd controle te hebben in het Lotto Park, maar moest uiteindelijk zonder punten huiswaarts keren. Linksachter Olivier Deman deelde na de 2-0 nederlaag zijn teleurstelling. "Tot die openingsgoal hadden we eigenlijk weinig te vrezen", stelde hij vast.

“We gaven amper kansen weg en hadden zelfs mogelijkheden om zelf gevaarlijk te worden. Het is zuur dat we de wedstrijd zo uit handen geven", zuchtte hij. Hij zag ook dat er individuele fouten aan de basis van die doelpunten lagen.

Volgens Deman lag het kantelpunt bij de 1-0 van Anderlecht. “We zaten op dat moment nog stevig in de wedstrijd", analyseerde hij. “Met onze snelle jongens op de counter hadden we nog iets kunnen forceren. Maar als je zo'n doelpunt slikt en zelf weinig kansen creëert, wordt het moeilijk om nog terug te vechten.”

Middenvelder Doumbia, die betrokken was bij de eerste tegengoal door balverlies voor de eigen zestien, wilde niet met de vinger gewezen worden. “Dit is niet het moment om individuen aan te pakken", benadrukte hij. “We waren als team gewoon niet goed genoeg. Bovendien speelde de vermoeidheid een rol, want donderdag moesten we nog een uur met tien man spelen.”

Naast fysieke inspanningen speelde volgens Antwerp ook het veld een rol. “De staat van het veld hielp niet mee", merkte Deman op. “De bal rolde traag, waardoor het moeilijk was om snel te combineren. Dat gold voor beide ploegen, maar we hebben de laatste weken op een paar k*tvelden gespeeld die niet 1A-waardig zijn, hier en op Beerschot. Wij hebben een goed veld nodig.”

Met twee thuiswedstrijden op komst tegen KV Kortrijk en OH Leuven krijgt Antwerp een kans om zich te herpakken. “Die matchen komen op het juiste moment", klonk het bij Deman. “We moeten daar zes op zes halen en de kwalificatie voor de Champions’ Play-offs zo goed als veiligstellen.”

Het vertrouwen binnen de groep blijft ondanks de nederlaag overeind. “We weten dat de kwaliteit er is", besloot hij. “Het komt er nu op aan om de wedstrijden weer naar ons toe te trekken en de resultaten te halen die we nodig hebben.”