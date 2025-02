Het ene KV Mechelen is het andere niet: "De titel blijft ons doel"

Hoewel de prestaties van Jong KV Mechelen indrukwekkend zijn, is het contrast met de prestaties van KV Mechelen in de Jupiler Pro League groot. Terwijl het eerste elftal niet in de winning mood is, staan de jongeren op een gedeelde derde plaats in hun competitie.

Jong KV Mechelen boekte zaterdagavond een 4-1 overwinning tegen Berchem Sport. Dankzij deze overwinning staat het team nu op een gedeelde derde plaats. Halil Ozdemir was de uitblinker van de avond. Hij scoorde de 3-1 en had een grote rol in de overwinning van geel-rood. "Het was jammer dat mijn omhaal op de lat eindigde", zei Ozdemir na de wedstrijd tegen de Gazet van Antwperpen. “Maar ik ben blij met hoe ik speelde. De coach zet me soms diep in de spits, en dat is een positie die ik erg leuk vind.” “De titel blijft ons doel", benadrukte Ozdemir. “We blijven onze focus houden en willen door blijven winnen.” Volgende week staat de uitwedstrijd naar Esperanza Pelt op het programma. Een belangrijke match voor Jong KV Mechelen om de flow voort te zetten en mogelijk een stap richting de titel te zetten.