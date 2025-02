Anderlecht in vorm, Vanzeir viert zijn terugkeer: ons ideale team van de 25e speeldag in de Pro League!

De strijd om de top 6 wordt heviger en enkele teams hebben sterk gepresteerd, vooral Anderlecht, met het oog op de Playoffs. Ook onderaan de ranglijst wordt het spannender en enkele spelers worden in de schijnwerpers gezet in ons team van de 25e speeldag.

Doelman

Hoewel hij drie doelpunten moest incasseren, presteerde Davy Roef goed bij La Gantoise, terwijl Colin Coosemans enkele reddingen maakte bij Anderlecht. Maar de doelman van het weekend is Michael Verrips, die enkele mooie reddingen maakte om Dender te helpen 3 cruciale punten te pakken tegen STVV.

Verdedigers

Club Brugge speelde niet zijn beste wedstrijd tegen OHL maar deed wat nodig was. Maxim De Cuyper gaf de assist op Nilsson voor het enige doelpunt van de wedstrijd en was over het algemeen erg goed aan de linkerkant. Aan de rechterkant gaf Ken Nkuba zijn eerste assist van het seizoen met Genk.

In het centrum speelde Lucas Hey een zeer goede wedstrijd voor zijn eerste thuiswedstrijd in de basis: de jongen heeft voetbal in zijn benen. Matte Smets was ook erg sterk bij KRC Genk, zoals vaak dit seizoen.

Middenvelders

Union Saint-Gilloise blijft winnen: terwijl Charles Vanhoutte scoorde, blijft de MVP op het middenveld Noah Sadiki, onverzettelijk in het spel van Union. Met twee beslissende assists moet ook de prestatie van Rob Schoofs met KV Mechelen benoemd worden tijdens de spectaculaire 3-3 tegen La Gantoise.

Hoewel zijn bijdrage statistisch gezien misschien niet doorslaggevend was, was de wedstrijd van Yari Verschaeren op het middenveld tegen Antwerp indrukwekkend. De nummer 10 van Anderlecht herstelt zijn topvorm in een hybride rol die hem goed past.

Aanvallers

Drie mogelijke nummer 9-positie spelers in ons team van de week, maar twee van hen spelen vaak op de vleugels, dus er is geen sprake van valsspelen. Het is moeilijk om niet te praten over de wedstrijd van Benito Raman, die twee doelpunten maakte tegen zijn voormalige team.

Aan de andere kant: Dante Vanzeir, in vorm sinds zijn terugkeer in België en die zijn eerste doelpunt maakte. Het eerste van hopelijk vele als hij op dit niveau blijft spelen. Voorin, geen twijfel gezien zijn wedstrijd: Kasper Dolberg heeft Tolu aan de leiding van de topscorerslijst vervoegd, en dat op overtuigende wijze, met het doelpunt van het weekend om zijn dubbel te voltooien en de overwinning van Anderlecht veilig te stellen.

Opstelling:

Verrips / De Cuyper - Hey - Smets - Nkuba / Schoofs - Verschaeren - Sadiki / Raman - Dolberg - Vanzeir