Na doodsbedreiging aan het adres van politieagent: ex-speler van Standard, KAA Gent en Antwerp heeft nieuwe club beet

Dino Arslanagic was slecht begonnen aan het jaar met deze plotselinge vertrek uit Australië. Maar hij heeft sindsdien weer werk gevonden.

Op het einde van januari stond Dino Arslanagic in de Australische tabloids vanwege zijn verschijning voor de rechter nadat hij politieagenten met de dood had bedreigd na een nogal door alcohol doordrenkte avond. Zijn club Macathur had gereageerd door zijn contract te beëindigen.

De 31-jarige Belg leek terug te willen keren naar Europa en dit hoofdstuk achter zich te laten. Dat is gebeurd: Arslanagic heeft een nieuwe start gemaakt in Turkije. De transfer verliep vrij geruisloos en de centrale verdediger heeft al zijn tweede wedstrijd gespeeld voor zijn nieuwe team dit weekend.

Hij heeft een contract getekend voor anderhalf jaar bij Manisa, een club uit de Turkse tweede divisie. Het team heeft zijn diensten hard nodig voor het tweede deel van het seizoen, aangezien het momenteel net boven de degradatiezone staat.

Nog een voormalige ploeggenoot van Standard in de selectie

Voor de speler is Manisa zijn vierde buitenlandse ervaring na Göztepe (ook in Turkije maar in de eerste divisie), Al-Riyadh (Saudi-Arabië) en Macarthur, waar hij slechts negen wedstrijden speelde.

De ex-speler van Standard, Moeskroen, Antwerp en KAA Gent heeft een oude Luikse bekende gevonden: Birama Touré probeert ook zijn carrière nieuw leven in te blazen na een teleurstellende start van het seizoen bij Montpellier.