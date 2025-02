Peter Vandenbempt ziet dat enkele spelers zich onderscheiden bij Anderlecht: "Zijn klasse maakt veel goed"

Anderlecht heeft een mooie week achter de rug. De club kwalificeerde zich voor de bekerfinale tegen Antwerp, en won later op de week van hen in de comeptitie.

Anderlecht speelde donderdag 2-2 gelijk tegen Antwerp, op de Bosuil. dat was, dankzij de heenmatch, genoeg voor de kwalificatie voor de bekerfinale. De ontlading was groot. Later op de week won paars-wit met 2-0 van The Great Old in de competitie

"Die bekerkwalificatie was van het allergrootste belang. Al was niemand echt blij - zeker de supporters niet - met de manier waarop Anderlecht zich kwalificeerde. Met de billen toe. Maar goed, dat deed er even niet toe", vertelde Peter Vandenbemt bij Sporza.

Echt lovend was hij dus niet, al zag hij dat het wel iets beter verliep in het Lotto Park dit weekend, dan op de Bosuil. "Er werd tenminste een poging gedaan om dominant te voetballen", gaat hij verder.

"En voetballen was zeker niet evident op dat slechte veld, maar goed was het toch lang ook niet. Het was een heel matige topwedstrijd aan de bal. Het was ook een heel zwak Antwerp. Het verschil tussen uit en thuis is toch blijkbaar groot voor The Great Old. Anderlecht kwam toch pas een periode los na de rust."

Hij ziet ook dat een aantal spelers zich goed aan het tonen zijn de laatste tijd. "Er was natuurlijk de klasse van Kasper Dolberg, die veel goedmaakte. César Huerta is op een korte tijd toch een belangrijke speler geworden voor Anderlecht. Hij is zeer genereus met zijn inspanningen en doelgericht met zijn acties."

"Ik vind ook Yari Verschaeren al een aantal weken op een goed niveau, ook in moeilijke omstandigheden. En die jonge Lucas Hey geeft toch de indruk dat hij het profiel en potentieel heeft om uit te groeien tot een solide en uitvoetballende verdediger. Thorgan Hazard neemt dan wel zijn verantwoordelijkheid, maar zit toch nog een eind van zijn allerbeste niveau", besluit hij.