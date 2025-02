Hannes Van der Bruggen ziet nog een heel lastig probleem bij Cercle Brugge

Cercle Brugge verloor afgelopen weekend met 2-1 van KRC Genk. De Vereniging deed het absoluut niet slecht, maar had het vooral aanvallend beter moeten doen.

Cercle Brugge speelde een verdienstelijke partij op het veld van KRC Genk. De Vereniging begon goed en kwam na tien minuten ook al op voorsprong. Alleen ging de thuisploeg erop en erover.

"Maar ik vond ons wel snedig, en op die tweede ballen waren we er wel", vertelde Hannes Van der Bruggen na afloop. "Ze hebben natuurlijk wel veel kwaliteiten, maar we konden onze voet ernaast zetten."

De middenvelder van Cercle zag één groot probleem. "We begonnen die tweede helft goed, maar we kregen maar geen kansen bij elkaar gevoetbald. Het probleem is dat iedereen een beetje in een trechter liep."

"Er was heel weinig breedte, en dan is het moeilijk om tot kansen te komen. We speelden de transitiemomenten net niet goed genoeg uit. Het zijn nog vijf belangrijke matchen. Ik vond het tegen Genk wel een goede prestatie, alleen moeten we aanvallend meer creëren als we de mogelijkheden hebben", ging Van der Bruggen verder.

Iets war, bijvoorbeeld, Kazeem Olaigbe wel had kunnen brengen. Alleen werd die deze winter voor meer dan vijf miljoen euro verkocht aan Stade Rennes. "Ja. Inderdaad", besloot Van der Bruggen met een grijns.

De Vereniging staat momenteel 11e in de stand, met 29 punten. Westerlo en OHL tellen er even veel. KV Mechelen staat met 28 punten in de gevarenzone. Dit weekend volgt de thuismatch tegen Westerlo, die dus van heel groot belang is.