Voormalige scheidsrechter Serge Gumienny doet zware uitspraken over het niveau van de arbitrage: "Bij zijn uitleg frons ik ook elke keer weer de wenkbrauwen"

STVV had de laatste paar weken een aantal discutabele beslissingen van de arbitrage tegen zich. Serge Gummienny ziet dat dit heel dure punten zijn voor een ploeg die tegen de degradatie moet vechten.

STVV staat op de 14e plaats in het klassement en zal nog serieus moeten vechten de laatste vijf wedstrijden van de reguliere competitie om de Relegation Play-offs te vermijden. Discutabele beslissingen van de arbitrage in hun nadeel helpe ook niet echt. Serge Gumienny vond dat "een slimme scheidsrechter nooit een penalty gaf" voor de handsbal van Rein Van Helden vorig weekend.

"De voorbije weken vind ik het niveau van de arbitrage redelijk rampzalig", stelt hij bij Het Belang van Limburg. "En het is niet de eerste keer dat STVV daar het slachtoffer van is. Vorige week was er nog die discutabele penaltyfase tegen Union en ook op Standard werden ze bestolen met die onterecht afgekeurde gelijkmaker van Bertaccini. Als je dat optelt voor een ploeg die onderaan staat, dan zijn dat héél dure punten."

"Het is niet alleen in de toppers dat de scheidsrechters op niveau moeten zijn. In de strijd om het behoud zijn de sportieve belangen net zo groot, misschien zelfs groter. Ik kan niet anders dan vaststellen dat het niveau steil bergaf is gegaan nu de eindmeet in zicht is. Men lijkt het niveau niet aan te kunnen. De moeilijkheidsgraad ligt te hoog. Week na week zien we flagrante fouten. En bij de uitleg van Lardot frons ik ook elke keer weer de wenkbrauwen", gaat hij verder.

Dez week kondigde Lardot aan tijdens de wekelijkse Under Review dat er geen fouten werden gemaakt tijdens de beslissende fases van het weekend. Velen denken daar anders over. "In Play-off 1 was het niveau van de arbitrage de voorbije seizoenen wel goed, maar dan is onderin het kwaad al geschied hé. Ik snap dat dit heel veel pijn doet voor STVV. De arbitrage is hen echt niet goed gezind. Al weken niet", besluit Gumienny.