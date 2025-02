De opvallende aanpassing van Ivan Leko tijdens de rust: is dit een grote hint richting volgend seizoen?

In de tweede helft op Westerlo schakelde Ivan Leko zijn Standard over naar een 4-4-2 formatie. Een tactische aanpassing die geen vruchten heeft afgeworpen, maar die neigt naar de ideale opstelling die de Kroatische coach voor ogen heeft aan de oevers van de Maas.

Op zondagavond werd Standard en zijn gebruikelijke defensie overweldigd op het veld van Westerlo (4-2). Ivan Leko, trouw aan zijn basiself, had hetzelfde team opgesteld als in de laatste twee wedstrijden, met uitzondering van de doelman: Gavin Bazunu debuteerde voor Standard.

Ivan Leko probeerde een verdediging met 4, zonder echt succes

Zijn plan werkte deze keer niet en dwong de Kroatische coach tot enkele aanpassingen, die ondanks mooie bewegingen aan het begin van de tweede helft ook niet werkten. "We gingen in de tweede helft naar 4 achterin om de ruimtes te sluiten, maar we konden geen oplossing vinden om hen pijn te doen", aldus Dennis Ayensa na de wedstrijd.

Met de wissels van Karamoko en Bulat voor O'Neill en Lazare Amani speelde Standard dus in de tweede helft in een 4-4-2 formatie. Marlon Fossey speelde als rechtsback, Henry Lawrence aan de andere kant, terwijl Hautekiet en Dierckx het centrale verdedigingsduo vormden. Ilay Camara speelde wat hoger op het veld, als winger op links. Het middenveld werd versterkt met O'Neill, Kuavita en Lazare, die moest profiteren van de ruimte aan de rechterkant om door te breken.

Een eerste benadering voor het volgende seizoen?

Deze tactische aanpassing werkte niet, maar bracht Ivan Leko dichter bij zijn "droomelftal". Hij verklaarde enkele weken geleden nog, vóór het einde van de wintermercato en ongeacht de geblesseerden. "Als ik het mezelf gemakkelijk wilde maken, zou ik spelen in een 4-4-2 met Marlon (Fossey), Bosko (Sutalo), Attila (Szalai) en Soule' (Doumbia) achterin. Ik zou Camara aan de rechterkant zetten, O'Neill en Sotiris (Alexandropoulos) op het middenveld, Djukanovic aan de linkerkant. En ik zou Bulat achter Zeqiri zetten. Dit is het beste team op papier."

De coach heeft altijd benadrukt op zoek te zijn naar de beste balans en teamgeest, daarom heeft hij zijn basiself nooit echt vastgelegd bij Standard. Met zeer beperkte middelen aan het begin van het seizoen heeft Ivan Leko pragmatisch gehandeld om rampen te voorkomen.

Maar de Kroaat, die het aanbod van KAA Gent heeft afgewezen en dus van plan is om bij Sclessin te blijven, zou zich tijdens de zomer kunnen aanpassen, waar hij veel meer spelers tot zijn beschikking zal hebben om aan de voorbereiding te beginnen dan twaalf maanden eerder, om zo te streven naar zijn ideale opstelling. Was deze overstap naar 4-4-2 een eerste (of nieuwe) benadering voor volgend seizoen? Het antwoord zal waarschijnlijk in de komende weken volgen.