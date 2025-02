STVV in de problemen? Analist wijst op cruciale transferblunder

STVV zit in een moeilijke situatie als het de degradatie nog wil ontlopen. De Kanaries kregen afgelopen weekend misschien een onterechte penalty tegen, maar volgens Filip Joos lag het niet alleen daaraan.

STVV kreeg in de eerste helft tegen Dender een strafschop tegen na handspel van Rein Van Helden. Er werd echter gesuggereerd dat Van Helden daarvoor eerst een duw in de rug kreeg, maar de scheidsrechter en de VAR grepen niet in. De beslissing had uiteraard een grote invloed op het verdere verloop van de wedstrijd, waarin de Kanaries met 2-1 verloren van Dender.

In de nabespreking gaf STVV-speler Wolke Janssens aan dat de strafschop een cruciale rol speelde in de wedstrijd. "Ik kan het niet oordelen, maar het leek wel een fout. Het had ons misschien geholpen als we die penalty niet tegen hadden gekregen”, klonk het na afloop van de wedstrijd.

Ook in de podcast 90 Minutes werd de fase besproken. De analisten waren het erover eens dat er weinig aandacht werd besteed aan de mogelijke overtreding op Van Helden.

Defensieve versterking

Filip Joos merkte in de podcast op dat de club deze winter actief was op de transfermarkt, maar vooral aanvallende versterkingen haalde. Volgens hem had de prioriteit elders moeten liggen.

“Het probleem met die ploeg is dat ze vooral focussen op offensieve versterkingen, terwijl er in de verdediging nog werk aan de winkel is.” Volgens Joos had STVV zich deze winter vooral op defensieve versterkingen moeten richten in plaats van aanvallers zoals Lapoussin en Lamkel Zé aan te trekken.