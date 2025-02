"Horen niet in play-off 1": supporters KAA Gent zeer kritisch, spelers en coach reageren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent won in eigen huis van Beerschot met 3-2 en lijkt op die manier op weg naar play-off 1. Toch was het spel allerminst om over naar huis te schrijven. Dat begrijpen de spelers, de coach én de supporters maar al te goed.

"Dit is een mooi moment en ik hoop dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen. Ons spel moet wel nog veel beter, maar we hebben nu een kloof van vijf punten op Standard. We doen een goede zaak voor play-off 1", opende Dante Vanzeir de debatten.

Slecht spel, belangrijke punten

"We hebben het onszelf te moeilijk gemaakt. De komende wedstrijden is het aan ons om te laten zien dat we beter kunnen en zoveel mogelijk punten pakken."

Een gevoel dat ook leefde bij coach Danijel Milicevic: "Drie punten is het enige dat telde deze wedstrijd, dat is het belangrijkste. We hebben dat kunnen bereiken met wat passie. Mijn spelers hebben goed gereageerd na de 1-2."

Supporters heel kritisch

"Deze keer hebben we geen goal tegengekregen in eerste minuut na rust. Dat is dus al beter dan tegen Real Betis. We moesten wat bijsturen en wat naar voren pushen."

Ook de supporters zijn zeer kritisch over het geleverde spel van de Buffalo's. Dat lieten ze dan ook duidelijk weten via de sociale media.

Op de gelijkmaker na is @KAAGent nauwelijks gevaarlijk geweest. Dit in een match waar de winst absoluut noodzakelijk is. Wat een droevige inspiratieloze vertoning alweer. #gntbee — Frederick Ingels (@FrederickIngels) February 16, 2025

Al het hele seizoen het gevoel: ze doen maar iets….. ik zie geen automatismen, geen systeem, geen grinta, ……..en vooral nog steeds geen trainer. Maar Milicevic is de goedkoopste oplossing wss….. Dit Gent is ziek! #gntbee — Frederick Ingels (@FrederickIngels) February 16, 2025