'Manchester City gaat op zoek naar opvolger voor Kevin De Bruyne en richt pijlen op... een andere Rode Duivel'

Manchester City werkt aan een toekomst zonder Kevin De Bruyne. Florian Wirtz en Jamal Musiala staan op verlanglijst, maar ook een Rode Duivel wordt gezien als de toekomstige draaischijf.

Het is geen geheim dat Manchester City droomt van Florian Wirtz of Jamal Musiala. Al lijkt het enorm moeilijk om één van beide spelers los te weken. En dan spreken we nog niet van het prijskaartje.

Beide heerschappen hebben volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 140 miljoen euro én hangen voor lange tijd vast aan hun huidige werkgever. Meer zelfs: Musiala zette vorige week nog zijn krabbel onder een contract tot medio 2030 bij Bayern München.

Manchester City is dus op zoek naar (goedkopere) alternatieven. Eén van de targets die nauwlettend worden gevolgd: Charles De Ketelaere. Dat schrijven de Engelse kranten.

The Citizens zien in de polyvalente De Ketelaere een ideale draaischijf. Al wil dat niet zeggen dat de Rode Duivel zijn koffers al mag pakken. Het jeugdproduct van Club Brugge is één van de targets op de verlanglijst.

Waar speelt Kevin De Bruyne volgende seizoen?

Ondertussen blijft het wachten op nieuws over Kevin De Bruyne. Het contract van King Kev loopt op het einde van het seizoen af. Er is sprake van een contractverlenging voor één seizoen, maar dat wordt nergens bevestigd.