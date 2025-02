📷 Ultra's Anderlecht vandaliseren spelersbus Union en zetten de gemoederen op scherp voor derby van zondag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aanstaande zondag staat een beladen confrontatie op het programma in het Lotto Park: Anderlecht ontvangt stadsgenoot Union Saint-Gilloise in een cruciale topper. De wedstrijd, met slechts één punt verschil tussen beide teams in het klassement, belooft een intense match te worden.

Maar nog voor de aftrap stijgt de spanning al buiten het veld. Vier dagen voor de derby hebben ultra’s van Anderlecht zich geroerd. In de nachtelijke uren werd de spelersbus van Union beklad met grote letters “ULTRAS RSCA” over de volledige lengte van het voertuig. Een duidelijke boodschap van de fanatieke paars-witte aanhang richting hun rivalen uit het Dudenpark. De actie komt niet uit het niets. De rivaliteit tussen de twee Brusselse clubs is de voorbije seizoenen alleen maar gegroeid, mede door de sterke prestaties van Union sinds hun promotie. Waar de verstandhouding tussen de supportersgroepen ooit nog respectvol was, lijkt die nu definitief bekoeld. De derby leeft meer dan ooit, zowel op als naast het veld. Union Saint-Gilloise heeft voorlopig nog niet officieel gereageerd op de vandalenstreek, zo meldt La Dernière Heure. Het is afwachten of de club verdere stappen onderneemt of het incident liever niet extra aanwakkert in aanloop naar de belangrijke wedstrijd. Op sportief vlak belooft de clash tussen de nummers drie en vier een absolute kraker te worden. Met slechts één punt verschil staat er heel wat op het spel. Anderlecht hoopt in eigen huis revanche te nemen op Union, dat de laatste jaren vaker de bovenhand haalde. Of de extra lading buiten het veld ook invloed heeft op het spel? Dat zal zondagavond blijken. Des ultras d'Anderlecht ont taggué le car des joueurs de l'Union avant leur déplacement à l'Ajax en #UEL pic.twitter.com/BOuSyvl2UN — Romain Van der Pluym (@RomVanderPluym) February 19, 2025