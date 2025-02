'Niet alleen Manchester City, maar ook deze rivaliserende Engelse topclub volgt De Ketelaere met héél véél interesse'

Charles De Ketelaere is gegeerd wild. De Rode Duivel wordt door Manchester City naar voren geschoven als potentiële vervanger van Kevin De Bruyne. Maar hij staat eveneens op de verlanglijst van een andere Europese topclub.

We schreven eerder al dat Manchester City Charles De Ketelaere met meer dan nieuwsgierige belangstelling aan het volgen is. The Citizens zien in de Rode Duivel een potentiële vervanger voor Kevin De Bruyne.

Maar de regerende Engelse landskampioen is niet de enige die interesse heeft in De Ketelaere. Onze landgenoot staat op tal van lijstjes, maar behalve Manchester City is er nog een Europese topclub concreet.

Volgens de Engelse media heeft ook Manchester United navraag gedaan bij Alalanta BC. The Red Devils willen de voorwaarden weten om een transfer van De Ketelaere te bespreken.

De roodhemden zijn aan een zoveelste grijs seizoen bezig, maar willen in het tussenseizoen grote kuis houden in de kleedkamer. Hét doel: opnieuw aansluiten bij de Engelse én Europese top.

Waar ligt de toekomst van Charles De Ketelaere?

Ondertussen kijkt De Ketelaere de kat uit de boom. Het contract van de Rode Duivel loopt tot medio 2027. Zelf heeft hij niet de haast om volgend seizoen elders te voetballen. Al weet hij wél al in welke stad hij huizen kan gaan bezichtigen…