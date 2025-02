Cercle-fan maakt zich zorgen, maar heeft ook lof voor grote rivaal Club Brugge: "Vloeken in groen-zwarte kerk, maar ..."

Jeroen Denaeghel opende ooit zijn carrière via Big Brother, ondertussen heeft hij als journalist al heel wat watertjes weten te doorzwemmen. Deze week was hij te gast in de Tafel van Gert als tafelspringer.

Jeroen Denaeghel is zelf supporter van Cercle Brugge, maar ook hij zag de overwinning van Club Brugge tegen Atalanta Bergamo als een héél straffe prestatie. "Het is moeilijk om te zeggen, omdat ik een groen-zwart hart heb ..."

Stevige prestatie van Club Brugge

"Maar wat Club Brugge, de grote rivaal, heeft gepresteerd in de Champions League is enorm. Het is vloeken in een groen-zwarte kerk, maar ik denk niet dat een Belgische voetbalploeg deze eeuw al zoiets heeft neergezet."

"Deze campagne is ongezien. Ik denk dat Anderlecht in 2000 nog eens Manchester United klopte, maar op dit niveau acteren ... Zelfs als grote supporter van Cercle moet ik dat kunnen toegeven."

Andere katten te geselen voor Cercle

"Het strafste was dat ze op verplaatsing bij een van de beste Italiaanse ploegen, het nummer 9 in Europa, gewoon zo speelden. Dat heb ik al heel lang niet meer gezien met een Belgische ploeg."

Rest de vraag: wat met Cercle Brugge? "De grote droom is dat zij de Champions League winnen en wij de Conference League. Het is een heel mooi verhaal, maar Cercle heeft een aantal andere katjes te geselen op dit moment. We staan op een degradatieplaats hé ..."