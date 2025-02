Hasi doet verrassende uitspraak in aanloop naar belangrijke clash met STVV: "Voor wie de druk het grootst is?"

KV Mechelen opent vrijdagavond speeldag 27 tegen STVV. Besnik Hasi zal er alles aan doen om de punten thuis te houden dit weekend.

KV Mechelen ontvangt STVV op vrijdagavond, een belangrijke wedstrijd voor beide clubs. De Truienaars staan op de 14e plaats met 24 punten terwijl KVM met 31 punten 10e staat. Veilig nog wel niet, aangezien Dender ook 31 punten heeft terwijl Westerlo en Cercle Brugge er 30 tellen.

"De match tegen Sint-Truiden wordt een heel belangrijke", blikte coach Besnik Hasi vooruit bij Gazet van Antwerpen. "Sint-Truiden heeft het goed gedaan tegen Club Brugge. Die vier vooraan kunnen elke match beslissen: Bertaccini, Lamkel Zé, Lapoussin en Brahimi."

"Die jongens hebben enorm veel snelheid en acties. Én ik denk niet dat zij druk voelen. Zij voetballen in alle omstandigheden. We gaan goed moeten verdedigen en oppassen dat we niet op de tegenaanval gepakt worden. Langs de andere kant krijgen zij ook veel goals tegen. We spelen thuis en hebben een match gewonnen waardoor we niet meer in de degradatiezone staan. Dat is allemaal positief voor ons", gaat hij verder.

Wanneer hem gevraagd wordt voor wie de druk het grootst is, komt hij met een verrassend antwoord. "Voor mij", zegt Hasi. "Sint-Truiden blijft ons zwarte beest. Sinds ik hier trainer ben, hebben we nog niet van hen gewonnen. Dat speelt bij mij."

"In dit soort wedstrijden, tegen rechtstreekse concurrenten, moet je echt geconcentreerd zijn en geen domme fouten maken. Gelukkig presteerde onze keeper (Ortwin De Wolf n.v.d.r.) zondag op een heel hoog niveau, waardoor onze verdedigers vertrouwen krijgen", besluit hij.