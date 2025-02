Europese droom aan diggelen voor Anderlecht, Gent en Union, maar Belgische clubs breken alweer opvallend record

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was een donkere avond in Europa voor het Belgisch voetbal. Zowel Union, Anderlecht als Gent verlieten het Europese toneel, ondanks het feit dat geen van de drie hun wedstrijd verloren. Maar het is dankzij die positieve resultaten, dat ons land nu al zeker is van een nieuw coëfficiëntenrecord.

En toen waren ze nog met twee: Voor gisterenavond kon ons land nog trots zijn dat het, samen met Engeland, nog over al zijn vertegenwoordigers in Europa beschikte. Maar nu blijven er dus enkel de twee Brugse ploegen over om de Belgische eer te verdedigen. Positieve prestaties Union, Anderlecht en Gent hebben hun Europese uitschakeling voornamelijk te danken aan mindere prestaties in de heenronde. Union en Gent verloren in eigen huis met respectievelijk 0-2 en 0-3, terwijl Anderlecht in Turkije met 0-3 ging verliezen. In de terugronde waren de Belgische prestaties dan weer een pak positiever. Gent won op het veld van Real Betis, Anderlecht speelde in eigen huis gelijk tegen Fenerbahçe en Union dwong Ajax zelfs tot verlengingen, maar dolf daar het onderspit. 15.250 punten Dankzij deze positieve resultaten, kan ons land toch op een ietwat positieve wijze naar donderdagavond 20 februari kijken. Voor het derde seizoen op rij kent ons land haar hoogste puntenaantal op de Europese coëfficiëntenlijst, namelijk 15.250 punten. Dit record komt er niet louter door de prestaties van afgelopen donderdag, het is vooral de Brugse stunt die heel wat punten binnenhaalde. De tweede overwinning tegen Atalanta zorgde voor een bonus van 0.400 punten, en daar nog eens 0.300 punten bovenop voor de kwalificatie voor de achtste finales zelf. Ook Cercle Brugge kreeg een bonus van 0.100 punten omdaat het zich kon plaatsen voor de achtste finales in de Conference League.