Felice Mazzu heeft duidelijke boodschap voor analist: "Ik ga daar niet mee akkoord"

Vorig weekend was Felice Mazzu stevig ontgoocheld. STVV gaf toen een 2-0-voorsprong tegen Club Brugge nog uit handen.

Een punt tegen Club Brugge, dat sprokkelde STVV vorig weekend. Maar toch was de ontgoocheling groot bij de Kanaries.

Trainer Felice Mazzu was achteraf ook niet te spreken over de uitspraken van analist Vital Borkelmans in Het Belang van Limburg.

“Ik las dat Borkelmans onze late tegentreffer tegen Club aan de fysieke paraatheid van onze flankspelers weet. Ik ga daar niet mee akkoord”, reageert hij in de krant op zijn beurt.

“De cijfers bewijzen dat wij de ploeg zijn die de hoogste intensiteit op de mat brengt, zelfs meer dan Club Brugge. We slikten een tegendoelpunt door een mentaal issue, een moment van ondoortastendheid in blessuretijd. Niet door een fysiek probleem.”

De tegentreffer geeft de coach een gevoel van machteloosheid, omdat je dit niet kan controleren. Hij hoopt dat dit in de toekomst niet meer gebeurt, te beginnen tegen KV Mechelen.

“Ik verwacht me aan een fysieke wedstrijd tegen een sterke tegenstander die individuele kwaliteiten koppelt aan een sterk collectief. Wat niet wegneemt dat we verplicht zijn om deze wedstrijd te winnen”, besluit hij over de match van vanavond.