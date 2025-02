Anderlecht-speler durft al héél groot te dromen: "In 2026 wil ik geschiedenis schrijven met mijn land op het WK"

César Huerta heeft ondertussen al enkele wedstrijden afgerond bij Anderlecht. De Mexicaan start iedere wedstrijd bij paars-wit en wil het er goed doen, maar zijn ambities gaan nog veel verder.

César Huerta werd de eerste winteraanwinst van Anderlecht. Er werd al voor zijn komst enorm veel geschreven over de Mexicaan, die in zijn thuisland enorm populair is.

Bij zijn debuut voor paars-wit tegen KV Kortrijk scoorde hij al meteen. Sindsdien niet meer, maar de winger heeft wel al heel snel een basisplaats kunnen veroveren. Hij moet zich nog bewijzen bij Anderlecht, maar toch droomt hij al verder.

Zo denkt hij bijvoorbeeld al aan het WK 2026, dat in Canada, Mexico en de VS zal doorgaan. Daar wil Huerta koste wat het kost schitteren met zijn thuisland. "Dat is het grote doel", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"In 2026 wil ik geschiedenis schrijven met mijn land in mijn eigen land op dat WK. Het is van 1986 geleden dat die wereldbeker in Mexico was", gaat hij verder. Ook een WK waarop België het goed deed.

"Werden de Belgen daar toen vierde? Oh, dat wist ik niet. En ze bouwden met hun wedstrijdpremies het weeshuis Casa Hogar? Amai, mooi initiatief", besluit Huerta.