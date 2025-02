Het kan moeilijk beter gaan met voormalige Antwerp-speler: "Hij is een van de beste verdedigers ter wereld"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp zag de voorbije jaren heel wat talenten vertrekken naar grotere clubs. Willian Pacho is daar eentje van, en die doet het nu bijzonder goed bij PSG.

Antwerp plukte Willian Pacho begin 2022 weg uit zijn thuisland, Ecuador, waar hij toen nog bij Independiente speelde. Na 53 wedstrijden voor The Great Old, nam hij in de zomer van 2023 afscheid van de club.

Toen werd hij voor meer dan 13 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt. Een jaar later zette hij nog een stap hogerop door bij PSG te tekenen. Beter kan het daar bijna niet lopen voor Pacho.

De Ecuadoraan staat met zijn nieuwe club ruim op kop in de Ligue 1. Daar heeft hij ook een groot aandeel in: de 23-jarige centrale verdediger start praktisch iedere wedstrijd bij de Franse grootmacht.

Zijn coach Luis Enrique kwam voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon met heel mooie woorden voor de voormalige speler van Antwerp. "Pacho is een ongelooflijke aanwinst, niet alleen vanwege zijn jeugdigheid, maar ook vanwege zijn persoonlijkheid en spelintelligentie."

"Hij weet hoe hij oplossingen moet variëren; hij is een van de beste verdedigers ter wereld. Hij belichaamt het buitengewone potentieel van Paris Saint-Germain", klinkt het bij Enrique.