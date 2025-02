Brusselse derby onder hoogspanning: harde kern zet druk op bestuur Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Brusselse derby zal plaatsvinden in een gespannen sfeer, en dat heeft niet te maken met de rivaliteit tussen Anderlecht en Union op zich. Het zijn namelijk de recente straffen van het management tegen de harde kern van RSCA (BCS) die de aanleiding zouden kunnen worden.

Spanning in de tribunes bij Anderlecht. Zoals we vanochtend al uitlegden, heeft het fanboard van de club krachtig gereageerd op de weinig populaire beslissing van het bestuur om tribune N5 te sluiten voor de derby tegen Union SG.

Deze beslissing werd genomen als gevolg van ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van donderdag. De harde kern BCS, gevestigd in tribune 5, was uit hun gebied gekomen om andere Anderlecht-supporters ter hulp te schieten die aangevallen werden door Turkse supporters in de zijtribunes.

Ontmoeting om 15u30

Dit leidde tot een opstootje dat 20 minuten wedstrijdonderbreking veroorzaakte en mogelijk nog grote problemen kan veroorzaken voor RSCA, na eerdere incidenten tegen Real Sociedad aan het begin van het Europese seizoen.

Aan de kant van de ultras en de harde kern wordt de slechte aanpak door het bestuur en de veiligheidssituatie van afgelopen donderdag bekritiseerd, waardoor Fenerbahçe-supporters plaats konden nemen in het thuisvak. De vergelijking met de strenge ontvangst van Anderlecht-supporters in Istanbul zorgde voor een groot contrast.

Gespannen sfeertje

Er wordt ook geklaagd over een gebrek aan communicatie tussen de harde kern en het bestuur, wat last-minute zal worden aangepakt vandaag: volgens onze informatie zal er om 15.30 uur een vergadering plaatsvinden tussen de leiders van BCS en het bestuur van Anderlecht. Er zou een oplossing kunnen worden gevonden, zodat tribune N5 alsnog open zal zijn.

Als dat niet het geval is, worden er acties gepland. Sommige leden van de harde kern lijken bereid te zijn om het stadion binnen te dringen of op zijn minst alles te doen om plaats te nemen in de tribune. Dit kan leiden tot ongeregeldheden. Een gespannen sfeertje, dat sowieso.