Anderlecht-supporters woedend en halen fel uit naar directie na onlusten tegen Fenerbahçe en sluiting vak BCS: "Geen enkele steun voor eigen supporters"

De RSCA Fan Council heeft in een statement fel uitgehaald naar de clubleiding van Anderlecht. Volgens de supportersvertegenwoordiging heeft de club nagelaten om haar fans voldoende te steunen en te beschermen bij de Europese wedstrijd tegen Fenerbahçe, zowel in Turkije als in het Lotto Park.

De sluiting van vak N5 voor de topper tegen Union komende zondag zorgt voor nog meer frustratie. De fans hekelen het gebrek aan communicatie en inspanningen van Anderlecht om de aanwezigheid van 240 supporters in Istanbul te vergemakkelijken.

“Als het aan de club had gelegen, was het uitvak leeg gebleven", klinkt het scherp. Enkel door tussenkomst van supportersorganisaties zoals Football Supporters Europe konden de fans uiteindelijk toch afreizen.

Ook voor de wedstrijd in Charleroi was de organisatie problematisch volgens de supporters. Er werden aanvankelijk slechts 600 tickets voorzien, later verhoogd tot 900 na overleg met de politie. Maar volgens de Fan Council heeft Anderlecht opnieuw geen initiatief genomen om de situatie van haar fans te bespreken of te verbeteren.

Het dieptepunt kwam volgens hen donderdag in het duel met Fenerbahçe, waar ondanks strenge veiligheidsmaatregelen veel Turkse supporters in de tribunes en zelfs het VIP-gedeelte aanwezig waren. Dit leidde tot spanningen en incidenten, terwijl provocerende fans onvoldoende werden aangepakt. “Een degelijke organisatie had dit kunnen voorkomen", klinkt het.

Als gevolg van de onlusten heeft Anderlecht beslist om vak N5 in het Lotto Park te sluiten voor de thuiswedstrijd tegen Union. Dit zorgt voor woede bij de supporters, die de club oproepen tot overleg. Om hun ongenoegen te uiten, roept de Fan Council op om de eerste vijf minuten van de wedstrijd in stilte door te brengen en daarna een luid applaus te geven als steun voor de getroffen fans en spelers.