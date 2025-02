Enorm veel punten weggesmeten door eigen schuld en daardoor in gevarenzone, maar... "We hebben het dubbele van de punten dat iedereen van ons verwachtte"

Bij FCV Dender overheersten ontgoocheling en frustratie na het scoreloze gelijkspel tegen hekkensluiter Beerschot. De ploeg begon sterk aan de wedstrijd, maar een domme rode kaart voor Kvet gooide opnieuw roet in het eten. De broodnodige zege om wat ademruimte te krijgen bleef dus uit.

Toch hield Dender de nul, wat een klein lichtpuntje was in een verder teleurstellende avond. Verdediger Kobe Cools had echter een wrang gevoel. "We hebben hier gewoon twee punten laten liggen. We begonnen goed, hadden controle en scoorden zelfs, al werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Maar dan volgt weer zo’n uitsluiting... Dat is dit seizoen al te vaak gebeurd. We moeten daar écht slimmer in worden."

Na de rode kaart probeerde Dender zich nog te herpakken, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Cools vond dat de ploeg aanvallend wel probeerde. "Eerlijk? Het was zoeken na die uitsluiting. In de eerste helft kwamen we er amper door."

"Na de rust hebben we duidelijke afspraken gemaakt en dan ging het iets beter. We probeerden met snelle counters iets te forceren via Nsimba en de infiltraties van Viltard en Oratmangoen. Maar op dat slechte veld was het gewoon moeilijk om tempo te maken met de bal."

De moeilijke situatie van Dender wordt alleen maar nijpender met het loodzware programma dat voor de deur staat. Met uitwedstrijden tegen Union en KV Mechelen en een thuisduel tegen Genk liggen er geen makkelijke punten voor het grijpen. De druk op de ploeg neemt toe, maar Cools probeert de situatie te relativeren. "We staan nu op 32 punten, dat is bijna het dubbele van wat velen van ons verwachtten. Maar dat betekent niet dat we mogen stilzitten. We moeten stoppen met het onszelf zo moeilijk te maken."

Het probleem is duidelijk: Dender laat te veel punten liggen door eigen fouten. Rode kaarten, onnodige balverliezen en gemiste kansen blijven de ploeg achtervolgen. Als de club zich wil verzekeren van het behoud, zal daar dringend verandering in moeten komen.