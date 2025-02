Genk-coach Thorsten Fink doet wel heel opvallende uitspraak en spreekt zijn spelers duidelijk tegen

KRC Genk is na afgelopen weekend zeker van een Europees ticket. Na de nederlaag van Club Brugge tegen Standard, en het gelijkspel tegen KAA Gent, gaan de Limburgers sowieso als leider aan de play-offs beginnen.

KRC Genk is aan een geweldig seizoen bezig, en de opgestelde doelen worden gehaald. Het belangrijkste waar de club op mikte was een Europees ticket, en dat heeft het nu ook beet.

Club Brugge verloor van Standard, waardoor een gelijkspel tegen KAA Gent voldoende was om de reguliere competitie te winnen. Het volgende doel zou de titel moeten zijn, maar daarin spreekt coach Thorsten Fink zijn spelers duidelijk tegen.

"Ons volgende doel is om zeker te zijn van de tweede plaats, want daar hangt een Champions League-plek aan vast. Dat willen we zo snel mogelijk bereiken." Een opvallende uitspraak, aangezien er de laatste weken toch werd duidelijk gemaakt dat de titel sowieso het volgende doel is.

De spelers maakten dat al heel duidelijk, en deden dat na de wedstrijd tegen Gent opnieuw. Kapitein Bryan Heynen sprak klare taal. "Het is een belangrijke zaak, maar ik denk dat we ambitieuzer zijn dan alleen een Europees ticket. Dan gaat het uiteraard om de titel."

Ook Matte Smets liet na de wedstrijd verstaan dat de enige ambitie is om kampioen te spelen. Toch opvallend dat coach Fink plots zo voorzichtig wordt.