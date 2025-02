Hoe één stem de doorslag gaf voor het nieuwe JPL-format: er werd meer gehandeld en gemarchandeerd dan op de gemiddelde beestenmarkt

We hebben een nieuw competitieformat en daar was zeker niet iedereen in de Pro League tevreden mee. Er moesten concessies gemaakt worden, deals gesloten worden en beloftes gegarandeerd worden. Op de gemiddelde beestenmarkt zouden ze jaloers zijn op het gemarchandeer achter de schermen.

Het gemarchandeer van de laatste dagen is ongezien in het Belgisch voetbal. En dat wil al wat zeggen hoor, want de voorbije keren dat er moest gestemd worden over een competitieformat was het al een gelobby van jewelste om eruit te komen. Uiteindelijk heeft Genk de doorslag gegeven.

Genkse stem was nodig

Om u er even aan te herinneren: de vijf grootste clubs van het land - Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, AA Gent, Racing Genk - hebben allemaal drie stemmen. De rest van de eersteklassers hebben er twee en de tweedeklassers hebben er één. Van een totaal van 49 stemmen moesten er 33 voor zijn om het competitieformat goed te keuren.

Uiteindelijk zijn ze gestrand op 34, een nipte tweederde meerderheid dus. De stem van Genk (drie stemmen) gaf uiteindelijk de doorslag. Zij waren geen voorstander van de afschaffing van de play-offs, maar... er werd hen een belangrijke toegeving gedaan. Jong Genk, laatste in de Challenger Pro League, is gegarandeerd van een plaats in 1B, net als Jong Gent door het invoeren van een quota van vier beloftenploegen.

Dat was voor Genk enorm belangrijk, want hun jeugdacademie is hun levensader. Denk maar aan de toptransfers die ze in het verleden gedaan hebben en de jeugdspelers die doorstroomden naar hun A-ploeg. Als die op amateurniveau moesten gaan spelen, zou de aantrekkingskracht voor jonge spelers heel wat gedaald zijn.

Competitievervalsing...

Om de rest van de nodige stemmen over de streep te trekken - zijnde Union, Standard en Gent - wordt de hervorming een jaar opgeschoven. Zij oordeelden dat ze benadeeld werden door het afschaffen van de Relegation Play-offs dit seizoen al. Competitievervalsing viel er. Nogal vreemd gezien het eerdere akkoord over de beloftenploegen, maar goed...

Om maar een voorbeeld te geven: neem nu dat KV Kortrijk niks meer om voor te spelen heeft en die moeten op de laatste speeldag tegen Gent aantreden... Dan meent Standard dat hun kansen op de top zes getorpedeerd worden.

Ook Antwerp moest nog over de streep getrokken worden, want zij wilden eigenlijk ook de play-offs behouden, maar de dirigenten van de voorstanders konden hen aan hun zijde scharen.

De kleinere clubs die dit seizoen al (quasi) zeker zijn van het behoud konden ook naar de zijde van de meerderheid gehaald worden. De clubs in degradatienood waren uiteraard niet blij dat de Relegation Play-offs dit seizoen behouden werden, maar mogen rekenen op een grotere compensatie in geval van degradatie.

Dreigement Club Brugge was reëel

Maar het belangrijkste was: er was gewoon geen enkele andere mogelijkheid. Dit was het enige format dat kans maakte om gestemd te worden. Al de rest werd gewoon afgeschoten door een meerderheid, inclusief het huidige. En de dreiging van Club Brugge en Anderlecht om hun tv-rechten zelf te verkopen als er niet minder matchen zouden komen, maakte heel wat ploegen zenuwachtig.

Want vooral Club was serieus als er geen format kwam met minder matchen. Dan zouden ze het heft in eigen handen nemen. En ja, voor DAZN is een tv-contract zonder blauw-zwart geen 84 miljoen per jaar waard. Dat zouden de andere clubs ook voelen.

Eigenlijk is niemand helemaal tevreden over hoe het is afgelopen, maar kan de meerderheid er zich wel in vinden. Het was een gemarchandeer dat op de gemiddelde beestenmarkt jaloezie had opgewekt...