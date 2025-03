Speciale gast in de tribunes tijdens Charleroi-Genk

Schoon volk gespot in de tribunes tijdens Charleroi- KRC Genk. Voormalig Genk-middenvelder Bilal El Khannouss was gespot in het Stade du Pays. De Marokkaanse international zag hoe zijn voormalige werkgever moeite had met een sterk Charleroi.

Het Leicester City van El Khannouss speelde dinsdagavond nog een wedstrijd tegen West Ham, die het met 2-0 verloor. Door de midweekse wedstrijd hadden de spelers enkele dagen vrij en besloot de Marokkaan een kijkje te gaan nemen naar hoe zijn ex-club het zonder hem aan het doen is. 🕵 | Kijk eens wie we in de tribune hebben gespot! 👀🏟️ #CHAGNK pic.twitter.com/8NdwftIPjQ — DAZN België (@DAZN_BENL) February 28, 2025 Topmatch El Khannouss zag hoe Genk flink wat moeite had met een sterk Charleroi. De thuisploeg toonde heel wat drang naar voor en de Limburgers kregen hun kansen maar niet afgewerkt. Na een doelpunt van Tolu Arokodare en een penalty van Heymans eindigde de wedstrijd op 1-1 en werd El Khannouss getrakteerd op een ware topmatch. Degradatie lonkt Ondertussen lijkt El Khannouss zijn draai te vinden in Engeland. De Marokkaanse aanvallende middenvelder speelde dit seizoen al 26 wedstrijden waarin hij een voet had in zes wedstrijden. Leicester zal in de laatste helft van het seizoen nog volop aan de bak moeten, mits het in de Premier League wilt blijven. De Foxes staan voorlaatste in de stand, met nog 11 wedstrijden te gaan moeten ze een achterstand van 7 punten proberen goedmaken op nummer 17 Wolverhampton.