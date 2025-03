'Ex-doelman Anderlecht kan plots concurrent van jonge Belg worden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na zijn avontuur bij RSC Anderlecht brengt Bart Verbruggen nu vreugde aan de fans van Brighton & Hove Albion in de Premier League. De 22-jarige doelman zou deze zomer nog een nieuwe stap kunnen zetten.

Het was in onze competitie, bij RSC Anderlecht, dat Bart Verbruggen helemaal aan de oppervlakte is gekomen. De jonge Nederlandse doelman leverde uitmuntende prestaties af bij paars-wit, voordat hij voor 20 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok.

Met al 18 interlands voor Nederland op zijn naam, wordt de ondertussen 22-jarige doelman al geruime tijd beschouwd als een van de grootste Europese talenten op zijn positie. Ondanks een contract dat loopt tot juni 2028, kan Verbruggen nu niet meer op één hand alle serieuze gegadigden tellen.

Veel interesse

Eind 2024 onthulde de Engelse pers al dat Arsenal, Manchester United en andere clubs uit de Premier League interesse hadden getoond in zijn diensten. Recentelijk zou ook Bayern München van Vincent Kompany zich in de strijd hebben gemengd.

Maar dat is nog niet alles. Volgens nieuwe informatie van het Engelse medium GiveMeSport zou ook Chelsea van plan zijn om hem in de zomer te rekruteren, vooral omdat Robert Sanchez dit seizoen zijn kans niet heeft gegrepen.

De voormalige goalie van Anderlecht zou dan moeten concurreren met Mike Penders, die deze zomer niet uitgeleend zal worden door de Blues en een eerlijke kans zou moeten krijgen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.