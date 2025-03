Hoe Besnik Hasi zichzelf onmogelijk maakte: "Het leek wel alsof hij zelf een vertrek wou forceren"

Een dag na het ontslag van Jonas De Roeck bij Antwerp, heeft ook KV Mechelen afscheid genomen van Besnik Hasi. De Kosovaar had zichzelf vrijwel onmogelijk gemaakt binnen de club met zijn uitspraken en daden. Een relaas van een ontslag dat er eigenlijk niet had moeten komen.

Stuurde Hasi zelf aan op een vertrek of was hij slachtoffer van zijn explosief karakter? Wat er zich de voorbije maanden afspeelde bij KVM leidde onvermijdelijk tot een ontslag van de hoofdcoach, waar Mechelen vorige zomer nog hemel en aarde voor bewoog om hem toch bij de club te houden.

Vanderbiest tot einde van seizoen?

De kans is heel groot dat Fred Vanderbiest overneemt tot het einde van het seizoen, want bij Malinwa willen ze alles eerst op een rijtje krijgen. De financiële situatie is ook niet van die aard dat het een makkelijke beslissing was, want ze moeten Hasi nog een ontslagpremie betalen.

Hasi behaalde slechts 11 op 45 en won maar één van de laatste dertien competitiewedstrijden. De nederlaag tegen Beerschot, dat lang met tien man moest spelen, was de spreekwoordelijke druppel. Dat daarna ook de fans hard hun onvrede toonden en zelfs tot in de kleedkamer kwamen, toonde aan dat de situatie niet langer houdbaar was.

Niemand kan zijn bazen zo aanpakken

Maar het was een opeenstapeling van zaken. Intern rommelde het al langer. Hasi uitte regelmatig kritiek op het bestuur en pakte ook zijn spelers vaak hard aan. Zijn harde woorden na nederlagen en tegenvallende prestaties zorgden voor spanningen binnen de club.

Na de 4-0-nederlaag tegen Anderlecht stelde hij dat zijn ploeg "niet kon verdedigen" en de tegengoals "schandalig" waren. Voor de match tegen AA Gent klaagde hij over de zomermercato en stelde hij dat KV Mechelen met een deftig transferbeleid had moeten meedoen aan de Champions’ Play-offs. Dat is je bazen al rechtstreeks aanvallen.

Na diezelfde wedstrijd hekelde hij spits Lion Lauberbach omdat hij een kans niet slim uitspeelde en spotte hij met diens afwerkingsvermogen. Ook na een controversiële VAR-fase tegen Gent haalde hij fel uit en beschuldigde hij de scheidsrechters ervan dat ze "hen f*ckten".

Vorige week escaleerde de situatie toen Hasi na het gelijkspel tegen STVV in een verhitte discussie raakte met een supporter op de hoofdtribune. De spelers moesten hun coach in bedwang houden. Later minimaliseerde hij het incident, maar de onrust groeide.

Langstzittende coach

Probeer dat allemaal maar eens te plaatsen... Hein Vanhaezebrouck deed gelijkaardige dingen bij Gent, maar dat kon eigenaar Sam Baro ook niet appreciëren. Wouter Vrancken betaalde het gelag bij Genk na gelijkaardige uitspraken. Het leek inderdaad of Hasi zelf aanstuurde op een vertrek. Benieuwd of hij straks snel een andere club zal gevonden hebben...

Gisteren bespraken CEO Frank Lagast en eigenaar Philippe van Esch de situatie langdurig. Vanochtend om 7 uur werd Hasi op de hoogte gebracht van het definitieve besluit. Hij was de langstzittende coach in de Jupiler Pro League.