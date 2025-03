Lawrence Visser wordt nu ook zwaar bekritiseerd... in Griekenland: "Hij is in de media echt zwartgemaakt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vaak bekritiseerd de afgelopen weken, ook de Belgische scheidsrechters trekken de aandacht in Europa, en meer specifiek in Griekenland. Lawrence Visser staat daar in de schijnwerpers.

Dit jaar, misschien meer dan ooit, komt er veel kritiek op de Belgische arbitrage. Dit al sinds het begin van het seizoen, vanwege vele discutabele beslissingen. Op Europees niveau zijn onze scheidsrechters zeldzaam, maar een van hen floot onlangs nog een Europa League-wedstrijd: op 13 februari moest Lawrence Visser PAOK - FCSB in goede banen leiden. Maar de Belgische scheidsrechter heeft niet bepaald veel vrienden gemaakt bij de Griekse supporters, vanwege een beslissing vlak voor de rust die de hele dubbele confrontatie deed kantelen. Terwijl PAOK de score had geopend dankzij voormalig Genk-speler Ally Samatta, gaf Lawrence Visser een tweede gele kaart aan aanvaller Taison, die protesteerde nadat hij geen vrije trap kreeg net buiten het strafschopgebied. Een beslissing die niet goed viel bij PAOK, dat met 1-2 verloor in de heenwedstrijd en met 2-0 in de terugmatch. "Dat zijn ze hier niet gewend, dus dat was een heel item. Hij is in de media echt zwartgemaakt. Ze zijn bloedfanatiek", verklaarde Tarik Tissoudali (ex-KAA Gent) bij Het Nieuwsblad.