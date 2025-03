David Hubert heeft bijzonder plannetje in petto met Jan Vertonghen in de hoofdrol

De comeback van Jan Vertonghen is er nog niet helemaal. De verdediger speelde tot nu toe nog maar 27 minuten nadat hij terug was.

24 minuten tegen Fenerbahce en 3 tegen Union SG. Daarmee moet Jan Vertonghen het stellen sinds hij terug inzetbaar is bij RSC Anderlecht.

De voorbije twee wedstrijden, tegen Charleroi en Standard, bleef hij de volledige wedstrijd op de bank zitten. “Het belangrijkste is dat we goed blijven communiceren”, aldus David Hubert aan Het Nieuwsblad.

“Dat doen we met elke speler, maar met Jan is dat in die zin speciaal omdat hij zo ervaren is. Zelfs meer ervaring heeft dan ik. Hij is van grote waarde voor de ploeg, maar Jan weet ook dat hij nog niet 100 procent is.”

Vertonghen zet wel de nodige stappen, maar een volledige wedstrijd uitspelen is volgens Hubert nog helemaal niet aan de orde. “De trainingsweken die we nu hebben zijn van goudwaarde voor hem. Op dag drie na de match staat de meest intense oefensessie op het programma. De manier waarop Jan Vertonghen dat aanpakt...Hij lijkt wel de jongste van de bende.”

De trainer van paarswit broedt dan ook op een bijzonder plannetje. Er zal een oefenwedstrijd ingepland worden tijdens de interlandbreak. We zoeken naar een tegenstander”, besluit Hubert. “Daar kunnen ook anderen baat bij hebben.”