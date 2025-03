Griekse international uit de JPL onthult: dit is wat in de Griekse kleedkamer gezegd werd over Karetsas

Griekse Standard-speler Sotiris Alexandropoulos heeft, net als iedereen, onlangs vernomen dat Konstantinos Karetsas officieel zijn landgenoot wordt. De 23-jarige speler is er blij mee.

Met negen caps bij Griekenland zou Sotiris Alexandropoulos zijn teamgenoten van het nationale team over twee weken moeten ontmoeten. De middenvelder heeft niet meer gespeeld met de selectie sinds een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2024 tegen Frankrijk in november 2023, maar hij werd wel opgeroepen voor de laatste bijeenkomst.

De Standard-middenvelder had ook al wel iets gehoord over een zekere Konstantinos Karetsas, die op het punt stond te kiezen voor het Griekse nationale team.

"Tijdens de laatste bijeenkomst werd er gesproken over een zeer getalenteerde jonge speler die in België speelde. Ik kende hem niet, maar ik zag hem tegen ons spelen in de competitie en in de beker. We hebben veel geluk met hem erbij."

"Ik sprak met hem na de wedstrijden omdat hij Grieks is, ik hoop dat hij een goed einde van het seizoen zal hebben en goed zal spelen met het nationale team. Heb ik geprobeerd hem te overtuigen? Hij was te jong voor mij om hem te kennen voordat ik arriveerde, maar er werd me al verteld dat het een goede jongen was en dat hij waarschijnlijk voor Griekenland zou kiezen."

Sotiris Alexandropoulos zal dus binnenkort een nieuwe teamgenoot hebben in het nationale team, tot zijn grote vreugde. "Was het de juiste keuze? Alleen de tijd zal het leren, maar voor ons denk ik dat het een heel goede zaak is."