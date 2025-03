Jupiler Pro League krijgt ferme verwittiging: na Griekenland en Turkije is België de slechtste van Europa

De UEFA waarschuwt de Europese clubs voor buitensporige loonuitgaven. België scoort bijzonder slecht op dat vlak en geeft, na Griekenland en Turkije, het grootste percentage van zijn inkomsten uit aan salarissen.

Uit het jaarlijkse "landschapsrapport" van de UEFA blijkt dat de Europese voetbalindustrie goed uit de coronacrisis is gekomen. In 2023 werd een recordomzet van 26,8 miljard euro gehaald, en in 2024 wordt een verdere stijging verwacht tot meer dan 29 miljard.

De groei komt vooral door buitenlandse investeringen, hogere commerciële inkomsten en stijgende ticketverkoop. Maar terwijl de kosten blijven stijgen, stagneert de inkomstenstroom uit tv-rechten. In België is de waarde van het tv-contract zelfs gedaald, hoewel dat nog niet in de cijfers verwerkt is.

Om de financiële stabiliteit te garanderen, dringt de UEFA aan op loonmatiging. Belgische clubs besteden 86 procent van hun inkomsten aan salarissen, goed voor een totaalbedrag van 501 miljoen euro in 2023. Dat is meer dan Nederland en Portugal, weet Het Nieuwsblad.

Pro League-CEO Lorin Parys erkent het probleem en wijst op de strengere regels die de clubs moeten volgen. Tegen 2025-2026 mogen ze maximaal 70 procent van hun operationele inkomsten aan salarissen besteden. Volgens Parys tonen recente cijfers aan dat veel clubs al vooruitgang boeken.

De financiële situatie in België blijft precair. Naast de loonkosten stijgen ook andere uitgaven, waardoor Belgische clubs in 2023 een operationeel verlies van 209 miljoen euro leden. Enkel Frankrijk deed slechter.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukt dat clubs waakzaam moeten blijven en pleit voor een duurzamer financieel model. Peeters stelt dat België moet kiezen: ofwel blijven investeren en Europees meedoen, ofwel een stabielere, maar minder ambitieuze koers varen.