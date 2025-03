Wesley Sonck heeft nog wat te zeggen over discutabele strafschop voor Genk: "Dat moeten ze maar eens komen uitleggen"

KRC Genk won op het nippertje van FCV Dender op zaterdagavond. De leider kreeg in de allerlaatste minuut nog een strafschop, al ontstond daar meteen veel discussie over.

KRC Genk had het een volledige wedstrijd enorm moeilijk tegen Dender, dat een zeer verdienstelijke match speelde. We leken op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, tot een rommelige fase helemaal op het einde nog voor spanning zorgde.

Na een corner hadden spelers van Genk hands gezien, maar scheidsrechter Wim Smet floot niet meteen. De VAR riep hem nadien nog wel terug.

Na het bekijken van de beelden besloot hij om toch een strafschop toe te kennen aan Genk. Oh zette die om en de Limburgers wonnen.

⏱️ | De bal gaat in de allerlaatste seconden nog op de stip na een handsbal. ✋📺 #DENGNK pic.twitter.com/5hYskqRdQL — DAZN België (@DAZN_BENL) March 8, 2025

Wesley Sonck deelde bij DAZN zijn mening al over de fase. "Ik vond wel dat het hands was. Daar bestaat geen discussie over, alleen is de vraag; wie?"

Een logische vraag, want op de beelden lijkt dat moeilijk uit te maken. In ieder geval kreeg Gilles Ruyssen er geel voor, waardoor hij volgende wedstrijd geschorst is.

"Wij kregen het derde beeld te zien, en dan zagen we hoe die bal geraakt werd met de hand. Welke beelden ze in Tubize hebben gezien, dat moeten ze misschien maar eens komen uitleggen", besluit Sonck.