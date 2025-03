Grote verrassing bij Standard: verdediger vertrekt naar de MLS

In de MLS is de transfermarkt nog niet gesloten. FC Charlotte heeft hier gebruik van gemaakt en is gaan shoppen bij Standard.

Op zoek naar versterking in de verdediging heeft FC Charlotte (voormalige club van Brecht Dejaegere) zijn oog laten vallen op Souleyman Doumbia. SudInfo meldt dat de Frans-Ivoriaanse verdediger Standard Luik in de komende uren zal verlaten. Het gaat niet om een definitieve transfer maar om een uitleenbeurt, zonder aankoopoptie. Zijn salaris zal volledig worden betaald door de Amerikaanse club. Een goede deal dus voor de Rouches. Op zoek naar speeltijd Ingebracht voor de laatste 20 minuten van de wedstrijd tegen Anderlecht, stond Doumbia niet op het wedstrijdblad tegen Union Saint-Gilloise. Hij had zijn locker al leeggemaakt. Souleyman Doumbia kwam een jaar geleden aan op Sclessin, na een periode van zes maanden zonder club. De clubleiding had hem aanvankelijk voor zes maanden onder contract gezet, om wat garanties te hebben over zijn fysieke conditie, voordat ze hem lieten verlengen tot juni 2026. Maar de linksback heeft toch te kampen gehad met verschillende blessures en heeft zelden overtuigd. Dit seizoen stond hij slechts één keer in de basis in de competitie.