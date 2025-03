Hoogspanning op de laatste reguliere speeldag: dit zijn alle scenario's voor STVV, Cercle Brugge, Westerlo, Dender en OH Leuven

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League belooft ongeziene spanning. Vijf ploegen strijden om een plaats in de veilige middenmoot, terwijl twee teams zich al hebben moeten neerleggen bij de play-downs.

Beerschot en KV Kortrijk zijn veroordeeld tot de strijd tegen degradatie, maar wie vergezelt hen? Dit zijn de scenario’s.

Wat als ploegen met gelijke punten eindigen?

Aangezien de clubs onderin het klassement dicht bij elkaar staan, bestaat de kans dat het puntenaantal niet volstaat om de knoop door te hakken. In dat geval gelden volgende criteria, in deze volgorde:

Meeste overwinningen Beste doelsaldo Het grootste aantal gemaakte doelpunten Het grootste aantal overwinningen op verplaatsing Het beste doelsaldo op verplaatsing Het grootste aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing Een testwedstrijd, met eventueel verlengingen en strafschoppen

Westerlo kan zich veilig stellen met een overwinning of een gelijkspel. Zelfs bij een nederlaag blijft het gered als Cercle Brugge niet wint, Dender niet wint of OHL verliest. Alleen als Westerlo verliest én Cercle Brugge én Dender winnen én OHL minstens een punt pakt, moet het alsnog play-downs spelen.

OH Leuven is gered met een overwinning of een gelijkspel, op voorwaarde dat Westerlo verliest of zowel Dender als Cercle Brugge niet winnen. Een nederlaag betekent play-downs als Cercle Brugge óf Dender wint.

Dender heeft genoeg aan een overwinning om zich te redden. Bij een gelijkspel is het veilig als Cercle Brugge of STVV niet wint. Een nederlaag betekent play-downs als Cercle Brugge minstens een punt pakt én STVV wint.

Cercle Brugge is gered als het wint en OHL of Dender niet wint, of als Westerlo verliest. Bij een gelijkspel hangt het lot af van de resultaten van Dender en STVV. Een nederlaag betekent sowieso play-downs.

STVV moet winnen om kans te maken op het behoud, op voorwaarde dat Dender of Cercle Brugge niet wint. Bij een gelijkspel of nederlaag wacht sowieso de strijd in de play-downs.

De inzet is enorm, en de ontknoping belooft zenuwslopend te worden. Welke ploeg weet zich op de valreep te redden en wie moet zich opmaken voor een zware strijd tegen de degradatie?