Ze zijn héél straf bezig in Vorst: Philippe Bormans opent de jacht op KRC Genk én doet hét succesmodel van Union uit de doeken

Union SG is klaar voor de jacht. De Brusselaars blijven vriend en vijand verrassen door jaar na jaar mee te spelen voor de titel. Philippe Bormans heeft dan ook héél veel vertrouwen in het model van de geelhemden.

De Champions Play-Off gaat pas binnen enkele weken van start, maar voor Union SG start de jacht nu al. Les Unionistes hopen komend weekend te winnen bij KRC Genk en de Limburgers op die manier te doen twijfelen.

Het blijft héél straf Union dat jaar na jaar blijft bevestigen. De Brusselaars zien elke zomer diverse sterkhouders vertrekken, maar slagen er wel iedere keer opnieuw in om een competitief elftal in elkaar te boksen.

We willen héél graag dat ons elftal er volgend jaar hetzelfde zal uitzien, maar dat is niet realistisch

"We willen héél graag dat ons elftal er volgend jaar hetzelfde zal uitzien", legt Philippe Bormans uit in Het Laatste Nieuws. "Maar dat is niet realistisch. We kennen onze plaats in de voetbalpiramide."

Al heeft de CEO van Union geen schrik om ook komende zomer met een leeg blad te herbeginnen. "We hebben vertrouwen in onze werking. Na ons eerste seizoen in de Jupiler Pro League werden we vicekampioen met Deniz Undav en Dante Vanzeir. Volgens velen was alles om zeep toen we beide spelers verkochten."

Succesformule

"Maar zonder die transfers hadden we Victor Boniface nooit kunnen halen", is Bormans op dreef. "En Mohamed Amoura had nooit voor Union gespeeld als Boniface niet was vertrokken. Nu hebben we Franjo Ivanovic."

Bormans vreest dan ook niet voor het verval op de succesformule. "Een club die schrik heeft om een speler te verkopen en vreest dat er geen oplossing kan gevonden werkt met een fout model. We hebben een duidelijke visie waarin onze nieuwe spelers tijd, vertrouwen en opleiding krijgen. Waarom zou dat model opeens niet meer werken?"