Axel Witsel is zeer duidelijk en legt uit wat het probleem was met Tedesco

Veel mensen hebben al gesproken over de redenen van het falen van Domenico Tedesco als coach van de Rode Duivels. Axel Witsel heeft ook zijn diagnose gesteld en is formeel in zijn bewoordingen.

Axel Witsel heeft tot het einde geloofd dat hij uiteindelijk zou kunnen deelnemen aan het EK in Duitsland, en heeft het 'dagelijkse leven' van de Rode Duivels van binnenuit meegemaakt tijdens het bewind van Domenico Tedesco. Voor hem zijn de inspanningen van onze voormalige bondscoach prijzenswaardig. Er is slechts één punt dat hem dwarszit.

Te snel van A naar Z

In een interview met de krant Le Soir betreurt hij het gebrek aan stabiliteit in de kern: "Toen Roberto Martínez vertrok, wilde Domenico Tedesco van A naar Z gaan zonder te stoppen bij de letter M. Dat is mijn mening."

Witsel legt uit: "Er moest een tussenstap zijn voordat het stokje werd overgedragen aan de huidige generatie. Dat ontbrak. Er waren te veel veranderingen ineens, en te snel. Dat was het probleem, niets anders."

Een te experimentele bondscoach?

In anderhalf jaar tijd selecteerde Domenico Tedesco maar liefst 53 verschillende spelers: "Het is jammer, ik had een goed gesprek toen hij naar me toe kwam. Hij was een goed persoon, zowel tactisch als menselijk. Hij was ook direct, recht door zee en zei wat hij te zeggen had, goed of slecht."

In navolging van deze nieuwe generatie heeft ook Domenico Tedesco veel geleerd van deze waarschijnlijk te abrupte overgangsfase. De bond heeft gekozen voor een meer ervaren profiel met Rudi Garcia. Zal hij een rode draad kunnen vinden in het lopende project? Vrijdag weten we misschien al een beetje meer ...