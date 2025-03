Mechelen, Club Brugge, Westerlo en Union SG hofleveranciers, Kortrijk-revelatie ook bij de bepalende elf van het weekend

Dit weekend weten we welke ploegen nog moeten opletten voor een mogelijke degradatie en wie zich allemaal heeft weten te redden. Maar ook de speeldag van afgelopen weekend was er eentje op het scherpst van de snee. Wie deed het daarin goed? Het overzicht!

Doelman

Er waren dit weekend maar weinig keepers die schitterden, maar laten we Tom Vandenberghe eren, de Gent-doelman die tegen Antwerp een aantal reddingen verrichtte en opnieuw de nul hield. Bij afwezigheid van Davy Roef stelt hij de Buffalo's gerust.

Verdedigers

KV Mechelen behaalde een knappe overwinning op Charleroi en verzekerde zich daarmee van een plek in D1A. Achterin was Ahmed Touba een van de steunpilaren van de verdediging van Mechelen. Matte Smets was opnieuw erg sterk voor Racing Genk tijdens de nipte overwinning in Dender.

Ten slotte was de centrale verdediging van Union Saint-Gilloise bijzonder solide tegen Standard, en het was moeilijk om Christian Burgess te scheiden van Kevin Mac Allister - we kiezen voor de laatste.

Middenvelders

Natuurlijk zullen we vooral zijn schitterende doelpunt vanaf het middenveld - gemaakt met de bijna actieve medewerking van Colin Coosemans - herinneren, maar Dogucan Haspolat was alomtegenwoordig op het middenveld. Hij at zijn Anderlecht-collega's op. Hans Vanaken schitterde opnieuw voor Club Brugge, met een doelpunt en een assist.

Bryan Reynolds was ook een verademing op zijn flank. Hij zette door en zorgde voor grote problemen voor de verdediging van Anderlecht, zonder dat de vleugelspelers van Mauves hem ooit in gevaar brachten. Thierry Ambrose was met twee doelpunten de sleutelspeler in de overwinning van KV Kortrijk op OHL.

Aanvallers

We gaan voor een sterke aanvalslinie: in de aanvalsondersteuning en ondanks het feit dat hij maar 45 minuten speelde, was Benito Raman bij Mambourg de beste aanvaller van KV Mechelen. Hij staat achter het duo Ferran Jutgla - Promise David.

De Spanjaard was tegen Cercle in topvorm, creëerde veel kansen en scoorde twee keer, terwijl David tegen Standard een monumentale prestatie neerzette.