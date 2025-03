Weergaloze opsteker voor Vincent Kompany in jacht op titels de komende jaren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern München. Joshua Kimmich heeft zijn contract weten te verlengen en zal zo nog jarenlang actief zijn bij Der Rekordmeister. Een absolute meevaller voor Kompany, zoveel is duidelijk.

Joshua Kimmich leek al eventjes beslist te hebben om definitief bij Bayern te blijven. Volgens Sky Sports was er een week geleden al een volledige mondelinge overeenkomst bereikt.

Het bleef echter een tijdje wachten op een officiële aankondiging voor een deal, die zou gaan om een verlenging tot 2029. Het contract zou normaal gezien al vorige moeten worden ondertekend, maar het sleepte wat aan.

De officiële aankondiging is er nu ondertussen gekomen, want de laatste administratieve formaliteiten zijn helemaal achter de rug.

Deal helemaal rond

Terwijl er sprake was van interesse van onder meer PSG, was de Duitser er altijd op gebrand om te verlengen bij Bayern. Nu is de deal dus rond.

"Ik heb niet het gevoel dat ik gulzig ben. Het gaat er niet om de club ook maar een euro af te troggelen. Max (Eberl) weet dat. Ik merk ook dat Max heel eerlijk is en dat waardeer ik echt", legde de speler uit.