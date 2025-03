Filip Joos maakt pijnlijke vergelijking tussen Anderlecht enerzijds en Club, Genk en Union anderzijds

RSC Anderlecht gaat dit weekend tegen Cercle Brugge op zoek naar drie belangrijke punten om zo hoog mogelijk te staan bij de start van de Champions' Play-Offs. Europees voetbal afdwingen moet daarin de boodschap zijn, al is er natuurlijk ook nog de bekerfinale.

De vraag die de analisten zich stellen is welke rol RSC Anderlecht nog kan spelen de komende weken in de competitie. De wedstrijd tegen Westerlo was alvast geen wedstrijd om over naar huis te schrijven.

Hinken op zeven gedachtes

"Club Brugge en Genk zijn echt veel beter. Union is ook veel beter en Union is vooral ook veel duidelijker op dit moment", opende Filip Joos de harde debatten in 90 Minutes.

"Anderlecht is een ploeg die op zeven gedachtes hinkt. 'En nu doen we dat en dan doen we dat' lijkt het wel en sorry, maar als Jan Vertonghen negentig minuten kan opwarmen ... Wanneer gaat hij dan spelen?"

Alles op bekerfinale?

"Ze hebben persoonlijkheid nodig. Zelfs met krukken moet hij spelen ... Hij zal tijd nodig hebben op zijn leeftijd om fit te raken als hij opnieuw begint te spelen. Die moet je nu toch al een halfuur kunnen brengen? Anders zet je hem toch niet op de bank?"

"De bekerfinale als doel? Dat moet het doel zijn. Ze gaan enkel kans hebben als Vertonghen, Hazard en Dolberg tegen dan echt fit zijn."