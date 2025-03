Peter Vandenbempt kan geen duidelijkere mening hebben over Felice Mazzu die door het lint ging

Felice Mazzu liet zich helemaal gaan op de persconferentie na de nederlaag tegen OH Leuven. Peter Vandenbempt is duidelijk geen fan.

STVV werd veroordeeld tot de Relegation Play-offs na de 3-2 nederlaag tegen OHL. De thuisploeg was goed, maar scheidsrechter Jan Boterberg eiste sowieso een hoofdrol op. Felice Mazzu haalde hard uit na afloop.

"Dat is van het grofste en het platste wat ik in lengte van jaren van een trainer in het Belgische voetbal heb gehoord", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. Hij is duidelijk geen fan.

Mazzu beweerde zelfs dat 'ze' STVV uit de competitie willen. Hij vroeg zich of ze dan zo systematisch tegen hun grasmat waren. "Een ordinaire, misplaatste tirade", zegt Vandenbempt.

In het verleden hebben er al JPL-coaches voor minder een sanctie gekregen. Mazzu moet voorlopig afwachten wat het voor hem zal worden. Zijn boodschap is in ieder geval overgekomen. Mazzu benadrukte ook dat scheidsrechters veel fouten mogen maken, zonder dat er ingegrepen wordt.

Maar zijn hele tirade ging over de schreef volgens Vandenbempt. "En daarvoor moet hij zonder omwegen een gepaste straf krijgen. Dat kan echt niet passeren. Niet bij de voetbalbond en zeker ook niet bij zijn club. Het is ook gewoon schadelijk voor het imago van Sint-Truiden, want dit is niet waar de club voor staat."