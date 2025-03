Bart Verhaeghe pittig in zijn verdediging: "Dan is het ver gekomen met onze samenleving"

Dinsdagmiddag moest Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal verschijnen. Hij moest er verantwoording afleggen voor het incident met scheidsrechter Lawrence Visser na de wedstrijd tegen Standard en beet daarbij ook flink van zich af.

Het Bondsparket heeft alvast gevraagd om Verhaeghe voor twee speeldagen te schorsen (waarvan eentje met uitstel) en vraagt een geldsom van 5.000 euro.

Expliciete verontschuldigingen aan Visser

Verhaeghe zelf heeft zich op de zitting nog eens expliciet verontschuldigd bij Lawrence Visser, die zelf ook het woord nam en zich toch wat geïntimeerd vond door de feiten die zich afspeelden na de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard.

"Je was verschrikkelijk slecht vandaag" en "Ga je mij ook een kaart geven?" waren toen maar een paar van de uitspraken richting Visser. De sterke man van blauw-zwart heeft nu meer duiding gegeven in zijn verdediging.

Pittige uitleg in verdediging

"Ik ga akkoord dat het moment van mijn reactie niet correct was. Er zijn andere plaatsen om uitleg te vragen, maar ik heb niet gescholden en niemand bedreigd", aldus Bart Verhaeghe volgens Het Nieuwsblad.

"Ik heb de realiteit verteld, dat is iets anders. Als men dat bedreigend vindt, leeft men in een andere wereld en is het ver gekomen met onze samenleving.”