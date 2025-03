📷 Stadion KRC Genk er klaar voor: Duivelse accenten moeten Belgen inspireren voor return tegen Oekraïne

Het is in het stadion van KRC Genk dat de Rode Duivels een soort remontada voor elkaar moeten krijgen. Daar zal de return tegen Oekraïne worden afgewerkt.

Als er één zaak België nog in de A-divisie van de Nations League kan houden, is het misschien het voordeel dat we als enige land een echte thuismatch spelen. Oekraïne won gisteren wel met 3-1 maar deed dat in het Spaanse Murcia. De volgende ontmoeting staat in België op het programma, namelijk in het stadion van competitieleider RC Genk.

Het is dus niet in het Brusselse Koning Boudewijnstadion dat België de Oekraïners zal ontvangen. Duimen maar dat de Limburgse grond geluk brengt en de Rode Duivels in de Cegeka Arena maximaal gebruik kunnen maken van hun thuisvoordeel. In Genk leveren ze alvast alle nodige inspanningen om de Duivels helemaal thuis te laten voelen.

Belgische kleuren in stadion RC Genk

De blauw-witte kleuren van RC Genk maken zondagavond een klein beetje plaats voor rood, zwart en geel. In bepaalde hoeken van het stadion staat nu reeds in het wit #COMEONBELGIUM te lezen op een rode achtergrond. Met daarnaast het logo van de officiële fanclub van de Rode Duivels. Zo worden de fans alvast geprikkeld om de spelers vooruit te stuwen.

Wanneer de spelers het terrein oplopen, zullen ze ook het logo van de Belgian Red Devils boven hun hoofden zien. Ook in de kleedkamer van de spelers is datzelfde logo niet weg te denken. Het kan allemaal maar helpen om de internationals te motiveren, want ze kunnen elk beetje steun gebruiken om de 3-1 uit de heenmatch weg te werken.

Genk klaar om Rode Duivels te ontvangen

RC Genk deelt alvast met veel plezier enkele foto's op sociale media om aan te geven dat de Cegeka Arena klaar is om de Rode Duivels te ontvangen.