KAA Gent-voorzitter Sam Baro haalt uit naar nieuw competitieformat: "Totaal crazy, zet deur open voor wedstrijdvervalsing"

Sam Baro is er nog altijd niet goed van. De voorzitter van KAA Gent kan maar niet geloven dat er gekozen is voor een nieuw competitieformat met 18 ploegen op het hoogste niveau.

In het seizoen 2026-2027 komt er in de Jupiler Pro League opnieuw een competitieformat met enkel een reguliere competitie tussen 18 ploegen. Het was wel duidelijk wat Baro daar over dacht. Na de bewuste vergadering van de Pro League vertrok Baro zichtbaar misnoegd. In een interview in Het Nieuwsblad spuwt hij nog eens zijn gal.

Het probleem voor Baro was duidelijk: hij stond helemaal alleen. KAA Gent was de enige ploeg in de G5 die vast wilde houden aan de play-offs. Zo wordt het een moeilijk verhaal. Het is niet verbazingwekkend dat uitgerekend in Gentse hoek het wordt opgenomen voor de play-offs. Ivan De Witte, de voorganger van Baro, stond destijds mee aan de wieg van de play-offs.

Baro vindt 18 teams op hoogste niveau 'crazy'

Op dat vlak blijven ze in Gent dezelfde lijn aanhouden. "Een terugkeer naar 18 ploegen? Totaal crazy", noemt Baro het. Het Belgische voetbal keert zo deels terug in de tijd. Jonge voetbalfans die in deze generatie zijn opgegroeid, kennen niet anders dan dat de kampioen bepaald wordt tijdens play-offs voor de titel. Met geregeld bijzondere apotheoses op de laatste speeldag van die play-offs.

Een argument dat voorstanders van de play-offs aanhalen is dat het nu een kampioenschap met veel minder spanning dreigt te worden. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden, vindt Baro. "Zonder spanning zet je de deur open voor wedstrijdvervalsing", is hij van mening. En het Belgische voetbal is in het verleden niet altijd vrij geweest van vraagtekens hieromtrent.

Gent-voorzitter zal er zich bij moeten neerleggen

Wel is het een feit dat de ploeg met de meeste punten vanaf het seizoen 2026-2027 weer automatisch kampioen zal zijn. De eerlijkheid van de punten wordt zo verkozen boven al dan niet kunstmatige spanning. Daar zal Baro zich toch bij moeten neerleggen.