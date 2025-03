Einde van een groot stuk Antwerp-historiek: de sloopmachines staan klaar

De sloopmachines staan al klaar, maar het is nog wachten tot het einde van de week voordat de afbraak van de laatste oorspronkelijke tribune van het Bosuilstadion eindelijk kan beginnen.

De grijpkranen met betonscharen staan opgesteld aan de Bosuil en maken zich klaar voor het einde van een tijdperk, schrijft GvA.

Voor vele Royal Antwerp-fans is dit een duidelijk teken dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de sloop van de 102 jaar oude Tribune 2 en de bouw van een nieuwe. Toch waarschuwt de club dat het nog te vroeg is voor opluchting of verdriet bij nostalgische supporters.

De wettelijke beroepsprocedure loopt immers nog tot het einde van deze week. Tot dan kan nog altijd een klacht worden ingediend, wat de afbraakwerken mogelijk zou vertragen. Pas als de deadline zonder bezwaren verstrijkt, kunnen de werken effectief van start gaan.

Met de sloop van Tribune 2 zal niets in het stadion nog herinneren aan het oorspronkelijke bouwwerk uit 1923. Een historisch hoofdstuk wordt afgesloten, en de club zet een volgende stap in haar modernisering.

Het enige overgebleven deel van het stadion dat niet onder het bewind van eigenaar Paul Gheysens gebouwd werd, is Tribune 3. Deze tribune, gelegen aan de kant van Merksem, werd in februari 2001 opgeleverd en doet dienst als familietribune.