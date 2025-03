Jan Vertonghen geeft meer tekst en uitleg, maar hoopt vooral op einde lijdensweg: "Nog 11 matchen, maar ik zal ze niet allemaal kunnen spelen"

Jan Vertonghen heeft aangekondigd dat hij na het seizoen stopt met voetballen. De recordinternational van de Rode Duivels neemt afscheid na aanhoudende pijn aan zijn enkels en achillespezen. Tijdens een persconferentie gaf hij tekst en uitleg over zijn beslissing.

"Ik ben de afgelopen maanden veel geblesseerd geweest en heb in die periode veel kunnen nadenken. Het is duidelijk geworden dat ik niet nog een jaar op het niveau kan voetballen dat ik van mezelf verwacht", aldus Vertonghen. "De constante pijn in mijn enkels en achillespezen maakte de keuze eigenlijk makkelijk. Doorgaan was nooit een optie."

De verdediger van Anderlecht wil zijn laatste maanden als profvoetballer optimaal benutten. "Tegen Cercle heb ik 90 minuten kunnen spelen. Dat was belangrijk om aan de coach, mijn ploegmaats en mezelf te tonen wat ik nog kan."

Ik weet niet of de pijn ooit zal verdwijnen

"Maar 11 wedstrijden op rij spelen is onmogelijk. Ik hoop af te sluiten zoals ik het in mijn hoofd heb: op het veld. Ik heb open gesprekken gehad met Riemer, Hubert en Hasi. Mijn persoonlijke ambitie mag niet boven het belang van Anderlecht staan. Als ik maar op 50, 60 of 80 procent zit, ben ik niet beter dan de jongens die er het hele seizoen al staan."

De blessurelast is zo erg dat hij zelf begint te twijfelen of hij nog ooit pijnvrij gaat zijn. "Ik weet niet of die pijn ooit zal verdwijnen. Specialisten zeggen dat het wel voorbij zal gaan, maar ja... Dat is echt klote. Laatst moest ik voor Mauve TV een trap op, en zelfs dat was een marteling. Voor een wedstrijd ben ik soms anderhalf tot twee uur bezig met opwarmen en pijnstillers slikken. De adrenaline helpt, maar het blijft zwaar."

De problemen begonnen al een tijdje geleden. "Door enkelblessures heb ik in het verleden niet goed kunnen revalideren. Toch heb ik nog een paar goede jaren gehad en daarom heb ik destijds ook bijgetekend bij Anderlecht. Ik voelde me fysiek echt nog goed en had in dat opzicht een goed jaar achter de rug. Maar rond het EK begon het mis te lopen. Eerst een liesblessure, daarna speelden mijn achillespezen op. Ik dacht dat het zou beteren, maar de pijn bleef."

Ik dacht tussentijds al aan stoppen

Vertonghen geeft toe dat hij er op een bepaald moment over nadacht om tussentijds te stoppen. "Ik heb echt moeilijke momenten gehad. Door mezelf doelen op middellange en korte termijn te stellen, kon ik mezelf blijven motiveren. Ik weet dat ik nog altijd goede wedstrijden kan spelen, maar om de drie dagen presteren is niet meer haalbaar."

Zijn afscheid zal ongetwijfeld emoties losmaken, maar Vertonghen wil vooral nog genieten van zijn laatste maanden als prof. "Ik kijk er hard tegenop, maar tegelijkertijd kijk ik er ook naar uit om straks die druk niet meer te voelen die ik elke keer heb om fit op het veld te staan."