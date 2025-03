Milicevic de nieuwe Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent? Kersverse hoofdcoach geeft er duidelijk antwoord op

Danijel Milicevic heeft zijn interimperiode als hoofdcoach van KAA Gent succesvol afgerond en kreeg een definitief contract. De voormalige middenvelder, die als speler schitterde onder Hein Vanhaezebrouck, heeft veel geleerd van zijn voormalige coach, maar wil vooral zijn eigen accenten leggen.

"Ik hou ervan mijn team vooruitgang te zien maken. Mijn spelers moeten passie tonen en beseffen dat ze de mooiste job ter wereld hebben. Ik zie mezelf als een mix: half peoplemanager, half tacticus", stelt hij in HLN.

Zijn periode onder Vanhaezebrouck heeft een onmiskenbare invloed gehad op zijn visie als trainer. "Ik ben Danijel Milicevic en heb mijn eigen filosofie en visie. Maar ja, ik was een student van Hein. Als speler en als assistent. Ik heb zeven jaar met hem gewerkt. Dat is lang in een voetballeven. Ik moet dankbaar zijn dat ik met zo een coach heb mogen werken."

Een van de belangrijkste principes die hij overnam, is de drang naar perfectie. "Hein wil áltijd perfectie zien op training. Hij pushte de ploeg en hamerde op de teamspirit." Die teamspirit en het streven naar maximale prestaties zijn ook voor Milicevic fundamenteel. Daarnaast zette hij tactisch een duidelijke stempel op de ploeg door terug te schakelen naar een 3-5-2-formatie. "De spelers voelen zich beter in dit systeem en in deze principes", klinkt het.

Toch zal hij niet zomaar een kopie van zijn mentor zijn. "Ik zal altijd een trainer zijn die véél luistert. Ik absorbeer meningen van verschillende mensen, van mijn stafleden tot de spelers. Om dan de knopen door te hakken. Op feeling en op wat ik zie."

Daarnaast benadrukt Milicevic dat leiderschap meer is dan alleen fysiek overwicht. "We hebben een ander postuur, dat klopt. Maar je moet geen 2 meter zijn om spelers te pushen, hè. Iemand van 1 meter 70 kan ook een groot aura hebben. Ik kan de spelers raken met woorden en hen mentaal meekrijgen. Het wederzijdse respect moet gewoon groot zijn en de rollen duidelijk."